73歲老翁接種科興　一周內兩度中風無公布　家屬質疑瞞報

科興疫苗事故停不了！一名73歲老翁於3月29日接種第2劑由內地生產的科興疫苗後，一周內兩度中風，需送到屯門醫院治療，現時仍然留院觀察；其家屬批評當局資訊欠透明，院方揚言會將個案呈報至衞生署跟進，惟至今仍未有記錄顯示，她批評當局鼓勵市民接種疫苗，但接種事故則東掩西遮，難以令人對疫苗有信心，直言「自己唔會搵條命去博（打疫苗）」。衞生署回覆查詢指，檢視記錄後未能找出完全脗合的個案。東網正向醫管局查詢。

黃小姐指，其父親身體情況健康，每周會定期行山、跑步及踩單車，有高血壓但一直有服用血壓藥，病情穩定。她續指，父親得知疫苗可產生保護效能，即使知道接種後或會產生副作用仍堅持接種，並相信有朝一日可再次四出玩樂。惟上月29日於天水圍天暉路體育館接種第2劑科興疫苗後，翌日於天水圍天頌苑商場外急性中風跌倒，被送到屯門醫院治理，其父亦開始懷疑與疫苗有關，大失信心。

她續指，父親情況一度有好轉，可轉至該院的康復大樓觀察。直至周二(6日)早上，父親再次中風，需送回屯門醫院留院，醫生向其表示，因上次送院後已進行手術急救，無法在短時間內再進行手術，現僅可藥物治理。她批評，一個健康的人接種疫苗後就中風，「好難聯想唔到同疫苗無關」。她又指，院方有向其表示已向衞生署呈報個案，但至今仍未有1宗與父親的年齡及經歷脗合個案，質疑當局未有將每宗個案呈報。