警沙田開槍阻瘋駕案揪出爆竊集團　再拘3男女涉及3案

沙田前日(8日)有私家車避查瘋駕，逃捕突圍期間連撼7車釀成7人受傷，警員警告無效下，開槍擊中涉案司機肩部，終將他連同車上女友一併拘捕。事隔2日，警方再公布案件進一步發展，指2人屬本地一個爆竊集團成員，該集團疑與新界北最近2個月發生的至少3宗爆竊或企圖爆竊案有關，而瘋駕案中的私家車更是他們多次犯案的接應車。連同瘋駕案的男女，警方目前已循線拘捕3男2女(37至46歲)，分別報稱地盤工人、售貨員及無業，正進一步跟進案件，不排除有進一步拘捕行動。

新界北總區重案組總督察徐嘉穎表示，警方過去2個月在屯門區和上水區接獲3宗犯案手法一致的爆竊案件，3案同樣在凌晨發生，主要針對商場內的手機店，共掠走78部手機、平板電腦及現金等，涉款超過33萬港元。警方經調查後，發現連串案件屬同一集團所為，而賊人分工非常精細，分別負責探路、睇水、爆破和搜掠，過程中利用工具撬開店門電閘掣箱或鎖頭，從而潛入店舖犯案，得手後再登上事先準備、套有假牌的私家車逃走。

徐嘉穎指出，警方翻查大量「天眼」片段，掌握涉案車輛特徵，以及疑人的樣貌外形，經仔細分析後，確認本月8日在沙田發生的瘋駕案件中被開槍截停的司機、同車女乘客及涉事私家車均牽涉相關爆竊案件，而車上亦起出剪鉗、螺絲批與士巴拿等懷疑爆竊工具，2人其後另因涉嫌爆竊罪及處理贓物被捕。

警員作進一步的情報搜集和分析後，成功鎖定他們的同黨，昨午(9日)約6時半派員掩至天水圍天恩邨一單位突擊搜查，拘捕屋內一對懷疑與爆竊案有關的男女，並在該名被捕女子身上搜出9小包、共15克的懷疑冰毒，她亦涉販毒被捕。警方在後續調查中，發現該集團已經由地下渠道將贓物變賣折現，至今日(10日)再拘捕1名涉嫌處理贓物的男子，繼而在他位於元朗的二手電話店內起出一批贓物，包括39部智能手機和6部平板電腦，市值約10萬港元。所有被捕人士正被扣查，警方行動仍在進行中，正密切追查集團背景，不排除有更多人被捕。

消息指，涉案懷疑賊車未在運輸署登記，由於其中一道車門的下方有獨特的黑色花痕，成為警方一大破案關鍵。據悉，該車已經多次易手，當中1名被捕人士為前車主，而沙田瘋駕案中雖然掛上真牌，卻因行車證過期逃不過自動車牌識別系統，使警方得以順藤摸瓜揪出爆竊集團成員。

前日早上9時許，警方透過自動車牌識別系統，在沙田偵測到一輛行車證過期6年的私家車，要求司機停車無果，於是展開追截。私家車加速飆逃，沿路衝紅燈及逆線行駛，橫衝直撞近10公里至威爾斯親王醫院外遇上塞車，竟連撼多車「攝車罅」嘗試突圍。2名警員擎槍喝止無效後，警長向私家車開一槍，姓孔(45歲)司機肩部中槍始束手就擒，涉嫌無牌駕駛、危險駕駛、狂亂駕駛等6罪，而同車姓黃（37歲）女友則涉藏有工具可作非法用途被捕。孔事後送院治理，至今日仍然情況危殆。