海關火炭及新田搗私煙儲存倉　檢5800萬元貨拘6男

香港海關昨日(9日)分別在火炭及新田進行反私煙行動，總共檢獲約2100萬支懷疑私煙，市值約5800萬港元，應課稅值約4000萬港元，行動一共拘捕6名男子(23至72歲)。

海關稅收罪案調查科高級調查主任葉立民表示，私煙集團疑趁長假期結束，物流業恢復正常運作後，大規模運送私煙到港，以應付市場需要，因此，海關近日不斷調查私煙集團的動向，以及加強巡查市內的私煙儲存黑點。

經深入調查後，關員於昨午時分，在火炭一工廈內截查一名可疑的搬貨男子，並在該批貨物內發現約13萬支私煙。關員經跟進調查後，將該名男子押至該工廈一單位，以及一輛停泊在該工廈的貨車，檢獲多約950萬支私煙，並拘捕多一名男子。海關相信行動已經搗破一個大型私煙儲存中心。

此外，海關經情報分析及深入調查後，相信有大量私煙被放置在新田一個鐵皮場內，準備流出市面。有見及此，海關認為時機成熟後採取行動，昨晚在場內尋獲一個裝有約1100萬支私煙的貨櫃，拘捕4名懷疑涉案男子。該鐵皮場地方偏僻，進入路線非常迂迴，相信不法分子選擇在晚上到上址進行散貨，目的為逃避海關執法。2宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，海關亦會繼續調查檢獲的私煙來源及去向。

香港海關在今年緝獲的私煙數量已達到1億2千萬支，總數為去年全年的6成。海關會繼續在不同層面，包括邊境出入口、市區儲存及街頭販賣，全方位打擊私煙活動。