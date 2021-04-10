愛協救走大埔碗窰溪澗70多隻放生龜　部分已可領養

每年佛誕假期前後，均是放生動物的高峰時期，香港愛護動物協會於今日（10日)在社交網站發文，指上星期的復活節連假期間，發現大埔碗窰路溪澗有大量懷疑被放生的巴西龜，經連續兩日的搜救行動後，愛協最終帶走70多隻龜。愛協提醒，放生是不人道的做法，呼籲市民停止放生活動，而獲救巴西龜康復後，會開放市民領養。

上星期的復活節連假期間，愛協收到市民相關求助電話，到大埔後發現有大量懷疑被放生的巴西龜，龜背上更全部被寫上紅色字眼。龜隻現時已在愛協中心暫住，經獸醫檢查後，部分已準備好尋家，暫安置在西貢領養中心等候市民探望及領養，而其餘龜隻將繼續接受觀察，等待完全康復後便可開放公眾領養。

愛協警告，不少供人放生的動物都是因應放生活動的需求而在野外捕捉，再被運到市場出售，故放生活動其實是變相促使更多非法野生動物貿易。愛協提醒市民，雖然有部分人相信，放生被捕獲動物可讓自身得到善報和好運，然而這種自以為救贖動物的行為，實際上並不人道，甚或危害動物生命，因不少被放生的動物並非香港原生物種，根本不能適應野外生活；如有競爭力較強的外來物種被放生，更會威脅本地原生動物的生存空間，嚴重會把疾病傳染到本地動物身上；而放生行為亦會影響生態系統，有可能導致某些物種絕種。