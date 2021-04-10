港島公屋單位藏炸藥淪毒窟　警拘6男女包括1巴漢

警方前日(8日)接獲情報，指有人在柴灣環翠邨富翠樓一單位藏有爆炸品。港島總區重案組經深入調查後，於昨日(9日)凌晨派員採取行動，並在涉事單位搜出一樽裝有約重100克黑色粉末的容器和約17克懷疑冰毒。爆炸品處理課人員奉召到場協助，初步檢視黑色粉末後，相信屬低能量炸藥，遂將單位內2男2女拘捕，包括一名持有香港身份證的巴基斯坦籍男子，4人涉嫌「管有炸藥」和「管有危險藥物」。

警方順藤摸瓜調查下再鎖定一名目標男子，雷厲風行掩至其位於筲箕灣耀東邨耀輝樓的單位，搜出約1.3克懷疑冰毒及一個冰壺，分別以涉嫌「管有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」等拘捕屋內一對男女，由於該名男子涉及早前一宗爆炸品案，他同時涉嫌「管有炸藥」被捕。

港島總區重案組高級督察唐為國表示，6名被捕人士(24至46歲)分別報稱無業、裝修工人及家庭主婦，當中3人有黑社會背景，現時正被扣留調查，涉案炸藥用途未明，警方暫不排除任何可能性，至於其實際成分有待政府化驗所化驗，以確認其威力。

唐續指，雖然現時社會氣氛大致回復平靜，但不排除有人仍藏有爆炸品等以作不法用途，不但可能對人命造成無差別傷亡，亦會破壞附近財物，警方對此等行為作出嚴厲譴責，呼籲市民如發現可疑裝置或爆炸品，應循安全路線離開及報警求助。