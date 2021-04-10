5000元電子消費券營運商最快明日公布　有指計劃難提前推出

港府於今年2月公布的財預算案中提到，將向每名18歲以上港人派發5000元電子消費券，有指最快明日公布營運商，惟項目籌備需時，相信計劃難提前推出。有業界人士預料將有最多6間營運商，目前已入圍的包括八達通、PayMe、WeChat Pay HK、及AlipayHK。東網正向上述公司查詢。

本港現時有18間持牌儲值支付工具(SVF)，據悉，港府選擇營運商時，主要考慮這些SVF的商戶覆蓋面、消費設限功能等。就商戶覆蓋面，第三方研究機構Cimigo於本年初曾進行調查，指AlipayHK、WeChat Pay HK及八達通，商戶人數分別為10萬、8萬以及約4萬人。另外，因電子消費券限於本地消費，SVF需要備有區分合資格消費的功能，部分技術上未能應付的營運商因而被排除。

據業界人士稱，港人較常用的八達通、PayMe、WeChat Pay HK、及AlipayHK，均已列入營運商名單之內。而餘下的營運商，相信將由PayPal、TNG、拍住賞（Tap & Go）等SVF爭奪。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，業界披露的4個營運商，均是香港人常用SVF，相信政府在選擇時亦「走唔甩」上述選項。他又指，在選擇上，首要是覆蓋率最為最要，其次是能提供消費紀錄、以證明電子消費券是用於本地消費。而八達通、PayMe、WeChat Pay HK、及AlipayHK，在這兩方面都能做到。