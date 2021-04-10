長者院舍下周開始打復必泰　社署暫不公布同意接種人數

港府繼推出院舍接種新冠疫苗的先導計劃後，於今年2月底再發信邀請全港超過1100間安老院、殘疾人士院舍及護養院參與疫苗接種計劃，並會安排到診醫生或外展團隊到院舍為長者接種疫苗。醫管局下周起開始為院友接種復必泰疫苗，惟社會福利署暫時不會公布同意接種疫苗的院友數字，以免引起誤解。

社署表示，院友或其法定監護人及家屬，可自行決定是否接種新冠疫苗，同意接種者亦可選擇科興或復必泰疫苗。惟署方認為，院友同意後仍有可能改變意願，或經醫生評估後為認為應該延遲或不應接種，故暫時不提供同意接種疫苗的院友數字，以免引起誤解，待接種展開後，適時會公布。

院舍將於本月內開始接種新冠疫苗，就接種人手和流程安排，社署指，科興疫苗由衞生署安排的到診醫生為院友接種；而復必泰疫苗則由醫院管理局的外展團隊負責。醫護人員在接種前均會為院友作評估。

社署續指，署方在已向參與接種計劃的院舍，提供流程指引，以協助院舍進行相關準備工作，包括準備院友的病歷、身體狀況等資料予到診註冊醫生或外展團隊，以協助其評估院友是否適合接種疫苗。