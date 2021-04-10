旅遊界申請接種中心短期職位部分截止　13人爭1個主任位

政府早前撥1.52億港元拯救旅遊業，為導遊領隊、旅巴司機、旅行社及酒店職員4類從業員，提供2,000個為期5個月的職位，分別在24間社區疫苗接種中心負責管理運作及行政支援工作。計劃部分職位已於今日(10日)截至報名，其中月薪達4萬港元的主任職位接獲600宗申請，平均13人爭1個位；月薪3萬港元的副主任則有898宗申請，近10人爭1個位。

疫苗接種中心主任和副主任、合共140個職位已於今日截至報名，剩餘1,600個登記員職位將於後日(12日)截至申請，但至今午4時已接獲8,008宗申請，即平均約5人爭1個位。該職位日薪1,300港元，每月工作8至14日，主要協助市民使用網上系統登記、回答查詢等，入職條件包括中學文憑或中五學歷程度或以上，申請人須於會考或文憑試中文或英文一科合格，或至少5年旅遊業工作經驗。

政府早前表示，現時政府在各部門調配人手到社區接種中心，執行運作和管理的行政工作，由於接種中心將持續運作一段時間，由旅遊業界為接種中心提供行政支援將可令人手編配更加靈活，早前被調派到社區疫苗接種中心的公務員會調回原來的工作崗位，繼續為市民提供服務。