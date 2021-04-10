英撥4.6億助持BNO港人融入當地　人均僅百元被嘲小恩小惠

英國政府本周四公布撥款4,300萬英鎊(約4.6億元)，協助透過英國國民(海外)護照(BNO)簽證移居的香港人融入當地生活，尋找工作、住屋及學校等，而英國政府早前表示，香港目前有約290萬人曾經或正持有BNO，以此推算，若該批港人移民英國，平均每人僅得158.62港元。有議員批評，英國的舉動只是小恩小惠，所提供的款項只是協助港人諮詢，在當地生活沒有任何福利，直言是「自己出豉油，呃港人出隻雞」，對港人百害而無一利。

這個「香港BNO融合計劃」內容包括撥款500萬英鎊（約5,350萬元），在全國設立12個「歡迎中心」（welcome hub），將協助香港家庭或個人尋找住屋、教育和就業機會；另撥款地方議會為新移居人士提供額外支援，如住屋費用和英語學習的支援等；亦會向學校提供專項教育資源，教育學生英國和香港的歷史關係等。

議員葛珮帆批評，每名港人平均只獲百多元，屬於小恩小惠，她直言是「(英國)自己出豉油，呃港人出隻雞」。她續說，英國本身的失業率高企，當地人找工作已十分困難，若大量移居英國的港人求職，未必能夠找到理想的工作，同時有部分港人英語水平欠佳，餐廳等因而不敢聘請他們，港人隨時變成「無業移民」，亦會令失業率進一步上升。

葛又指出，即使港人求職成功，沒有任何福利之餘，亦要繳交稅項，認為移民英國的港人必須擁有一定的積蓄才能應付生活開支。由於英國向來對華人普遍帶有歧視，港人求職變相是「搶飯碗」，只會加劇英國人對華人的仇恨，問題亦變得越來越嚴重。