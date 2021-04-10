暴疫連番衝擊　連鎖健身中心Goji Studios陷財困引入新投資者

新冠肺炎疫情下，健身中心曾停業逾百日，嚴重影響業界營運。東網獲得一封連鎖健身中心Goji Studios今日(10日)下午發予員工的信件，指公司正進行清盤程序，即日起將終止與員工的僱員合約。有員工透露，健身中心受疫情所影響，虧蝕達5億港元。不過，Goji Studios晚上回應指，已獲新投資者支持，旗下健身中心將如常運作。勞工處則回應指關注事件，並已提醒有關僱主須按《僱傭條例》及合約條款向受影響員工作出補償。

有Goji Studios員工透露，今午被叫返寫字樓，獲發信通知，指公司正進行清盤程序，其員工合約將於今日終止，更建議員工可到勞工處查詢及求助。他稱疫情下經營困難，直言是「冇辦中嘅辦法」，並稱公司老闆過去對員工不錯，從不拖欠薪金及佣金。他預料全公司約有450名員工，約150人已改簽新合約。

Goji Studios回應指即日起已獲新投資者支持，旗下健身中心將如常運作，該公司稱因疫情肆虐，港府政策健身中心不時被迫停運，縱使環境因素不利，仍對未來充滿信心，未來更會積極考慮在各區尋找合適位置開設新中心，並優化服務等。

該公司過去受疫情嚴響嚴重，去年3月曾有確診者到訪需停業，其後傳出多間分店被指欠租，被業主多次入稟請封租令。今年2月亦在其Facebook公布，疫情令其面臨嚴峻的營商環境，故旺角及黃埔分店需暫時停業。