本港科技罪案過去10年升逾5倍　鄧炳強：情況令人關注

本港科技罪案數字由2011年的2,000多宗，升至去年近13,000宗，升幅逾5倍，而去年科技罪案的損失金額更接近30億港元。警務處處長鄧炳強表示，情況令人關注，而近年疫情亦為不法分子帶來新的犯案機會，面對瞬息萬變的科技罪案形勢，警隊必定全力打擊罪案，並在各層面上提升市民的網絡安全意識。

警隊今日(10日)在香港數碼港舉行「網『樂』安全比賽2020/21」網樂安全挑戰賽暨頒獎典禮，鄧炳強致詞時表示，今年的比賽以「網絡安全，由你做起」為主題，除了中、小學組外，更增設公開組，希望更多的市民能夠認識及關注網絡安全，並提醒身邊的親友提防網絡安全威脅。

「網『樂』安全比賽2020/21」由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科主辦，數碼港管理有限公司及香港課外活動主任協會協辦，共吸引超過12 000人參與。比賽內容包括網絡安全有關的問答比賽、互動競技遊戲及專題匯報比賽。有關比賽的詳情，可瀏覽www.hkcybersecuritycompetition.net。