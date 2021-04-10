新界北及秀茂坪反罪惡行動　拘101人兼發禁聚令告票

新界北總區反三合會行動組聯同元朗，大埔，屯門及邊界警區，今日(10日)於新界北進行代號「犁庭掃穴」反罪惡行動。

行動中，警方共巡查超過50個娛樂場所及飲食場所。另外，人員亦分別於元朗，大埔，屯門及打鼓嶺突擊搜查共5個單位，搗破5個非法賭檔。人員總共拘捕46男54女，年齡介乎24至83歲，涉嫌「經營賭博場所」、「無牌售賣酒類飲品」、「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。所有被捕人士亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員已向他們發出定額罰款告票。

此外，秀茂坪警區重案組及特別職務隊，同日晚上約9時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查九龍灣宏開道17號一個單位，搗破一間違規經營的派對房間。

行動中，一名24歲姓陳男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。另外，單位內合共2男7女，年齡介乎14至51歲歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。