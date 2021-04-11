安達邨大廈平台出入口無保安座頭　沒人看守引發保安漏洞　

秀茂坪安達邨日前發生入屋爆竊及猥褻案，一名獨自在家的女童，開門讓2名陌生男女進屋後，對方即大肆搜掠及向女童作出猥褻行為，更以手機拍下過程。事件引發社會嘩然，邨內人心惶惶，更引申大樓保安存在漏洞。有區議員狠批房屋署漠視大樓保安問題，指安達邨誠達樓、愛達樓出入口未設有保安櫃檯、如同「無掩雞籠」，居民僅靠大樓密碼鎖及閉路電視保障安全，倘若有人尾隨進入大樓，則難以即時被發現。東網記者到場視察，發現署方疑「補鑊」，於邨內大樓外牆貼出通知，提醒住戶需提防陌生人；平台外亦加設用於臨時保安座位的木椅，但並非時刻有人駐守。

觀塘區議員張培剛直斥房屋署漠視安達邨的安全隱患，指多年來向房署反映需要在誠達樓、愛達樓的平台增設保安櫃檯，但署方一直未有正面回應。張續稱，大樓保安人手有限，難以兼顧眾多事情，舉例指保安員解答街坊問題時已經「睇到前門、睇唔到後門」，平台更是「無掩雞籠」，平日無人站崗。他又指雖然大樓設有閉路電視，但陌生人上樓後，保安員亦難以再度截停，曾收到街坊投訴指各樓層有人派單張，甚至出現追債踩點的情況，令居民十分擔心。

對於保安措施不足，張指大樓保安公司資源所限，而房屋署有責任堵塞漏洞，不可再以價低者得的投標方式進行招標以聘請保安公司，否則任何公司都只能在有限的資源下工作，導致資源劃分或需「東牆補西牆」，從而加劇保安漏洞。對於署方事後「補鑊」，日前大樓貼出通告及增設木椅作保安臨時崗位，張認為「後知後覺，但總好過冇」，直言邨內氣氛緊張，居民十分擔心同類事件再次發生，將會發起聯署行動，敦促房署增設保安人員。

實際上，鄰近安達邨的寶達邨亦出現類似的保安漏洞，部分大樓僅平台出入口前門有保安櫃檯，而地下出入口卻未有。另一名觀塘區議員陳耀雄指，鄰近屋邨發生罪案，導致寶達邨街坊都十分擔心，促房署加派人手以保安心。他亦曾多次向房署反映寶達邨的保安漏洞，但房署僅告知管理公司加強培訓保安員，而未有增派人手，恐怕難以制止同類事件發生。

房署則回應指，安達邨誠達樓和愛達樓的平台出入口不是樓宇主要出入口，故不設保安櫃檯，但設有密碼鎖及閉路電視。又指屋邨辦事處已提醒保安員嚴格執行訪客登記，並張貼通告提醒居民注意有否陌生人士跟隨進入樓宇；亦會與警方聯繫並要求加強巡邏。

至於外判屋邨服務合約，房屋委員會採用「雙軌評分制度」評審標書，即投標商的管理計劃及財務計劃會分別被評審，標書亦會訂明最低人手需求，稱投標價並非揀選服務承辦商的唯一決定因素。