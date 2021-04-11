東方日報A1：阿里巴巴被罰216億　網購王國大整改

內地科技巨企阿里巴巴受罰！中國國家市場監管總局昨日完成對阿里巴巴集團的反壟斷調查，裁定它要求商家對電商平台「二選一」屬壟斷行為，罰款逾182億元人民幣（約216億港元）並須整改。這是內地歷來最大額反壟斷罰款，阿里巴巴表示誠懇接受及堅決服從處罰；官媒則強調規範是為了更好發展，聲言「扯袖子」（從嚴管理監督）也是一種愛護。

在2015年淘寶天貓「雙11」前夕，內地購物網站京東舉報阿里巴巴擾亂市場秩序，脅迫商家「二選一」，即禁止它們在其他平台開店或參加促銷活動。

國家市場監督管理總局去年12月介入，並以《反壟斷法》立案調查，結果發現阿里巴巴自2015年起濫用市場支配地位，對平台商家提出「二選一」要求，借助市場力量、平台規則及多種獎罰措施，獲取不正當競爭優勢。

調查指，「二選一」行為排除並限制內地網絡零售平台服務市場的競爭、侵害商家權益、損害消費者利益，觸犯《反壟斷法》。市場監管總局昨責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4,557.12億元（人民幣‧下同，約5,408億港元）4%的罰款。當局並按照《行政處罰法》堅持處罰與教育相結合的原則，向阿里巴巴發出《行政指導書》，要求其圍繞嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益等16方面進行全面整改，並連續3年向市場監管總局提交自查合規報告。

內媒引述阿里巴巴致客戶及公眾信件指：「今日收到《國家市場監督管理總局行政處罰決定書》，對此處罰，我們誠懇接受，堅決服從……我們認識到，今日的處罰是對我們的警醒和鞭策，是對行業發展規範和呵護，是國家維護公平競爭環境、推動平台經濟高質量發展的重要舉措……我們將以此為新的起點，直面問題，銳意革新。政府的監管與服務，社會各界的批評、包容和支持，是阿里巴巴一路成長的關鍵。對此，我們心懷感恩，也同時心存敬畏。」

針對這次處罰，內地官媒認為是監管部門加強反壟斷和防止資本無序擴張的具體舉措，是對平台企業違法違規行為的有效規範，有助推動平台經濟健康發展。評論又指，加強反壟斷執法是以法治手段，規制平台經濟領域的壟斷行為，給小公司、小網站帶來良性競爭、茁壯成長的機會。官媒強調，中國平台經濟發展正處於關鍵時期，要着眼長遠、兼顧當前，補齊短板、強化弱項，規範是為了更好發展。

這是繼螞蟻金服被叫停上市後，阿里巴巴始創人馬雲的企業王國再遭重創。有英媒報道，馬雲旗下菁英商學院湖畔大學在北京壓力下已暫停新生註冊。另有美媒指，北京當局再施壓，迫使馬雲出售旗下香港《南華早報》；報道又引述《南華早報》內部文件，指該報明天起重整架構，預料4%員工被裁。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：