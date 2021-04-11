我有正能量：鼓勵領養　收容所助被遺棄動物覓安樂窩

同樣是生命，對於很多被遺棄及流浪的動物而言，一個容身之所和三餐溫飽已屬奢侈。近年本地遺棄動物有上升趨勢，單是去年首7個月，愛護動物協會已接收超過130隻被遺棄的貓和狗，較前年同期上升5.4%。有動物收容所除了為近170隻有需要毛孩提供棲身之所外，早前更舉辦領養日，協助場內貓狗尋找新主人。負責人希望透過身教，傳遞「眾生平等」的理念。

「好得意啊！可唔可以摸吓佢？」本地流浪動物收容所阿棍屋早前在荔枝角舉辦領養日，為收容所內4隻介乎7至11歲的狗狗尋找新主人，現場反應熱烈，不時有參觀者向工作人員查詢領養事宜。

負責領養日的義工阿希指自己很喜歡動物，早於就讀大學新聞系一次功課中，已和阿棍屋結緣。阿希表示數年義工經歷令他發現，動物收容所長期爆滿，即使再用心照顧，待遇始終難以和家中的「主子」相比，眾多動物遺棄令他反思自己和動物保護團體的角色，「呢啲事令我覺得無奈，我哋到底可以接幾多呢？可以做到幾多呢？」

領養狗主陳小姐直言家中的貴婦犬和松鼠狗都是購買得來，但後來發現很多繁殖場的環境都不太理想，至去年家中貴婦犬去世，希望剩下的松鼠狗「有伴」，遂出現領養念頭。陳於去年領養日領養了同是貴婦犬、當時已有8歲的「大小姐」，她坦言最初只考慮數月大的幼犬，但領養日見「大小姐」乖巧可愛，改變了決定。

「依家大概收容咗160至170隻唔同種類嘅動物，有狗、龜、貓同雀仔都有。」該收容所創辦人Ivy指有關機構每月都會舉辦1至2次領養日，但去年受疫情影響，全年只舉辦兩次領養日。她指每隻動物都因不同原因而進來，例如在領養日中登場的史納莎「芝麻」，便是因為主人患病無法照顧，去年被送往該處。