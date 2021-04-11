電子消費券落戶4大支付平台　最快暑假接受登記

財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案時提到，將向每名18歲以上港人派發5,000港元電子消費券，以刺激消費意欲、從而帶動本地經濟復甦，政府今日(11日)公布，已甄選數家儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括「支付寶香港」、「八達通」、「Tap & Go拍住賞」及「WeChat Pay HK」，惟有700萬用戶的「轉數快」系統則無影。政府正與相關營辦商商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等。政府將盡快公布計劃詳情，目標在暑假期間開始接受市民登記。

4間獲選支付公司均表示，會將因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。其中香港電訊的「拍住賞」會豁免商戶租機月費、二維碼交易及安裝費用、又提供對餐飲業、零售業優惠方案；八達通表示，會減免本地中小企商戶安裝相關裝置的費用，新商戶亦不須繳付任何安裝或租機費用；AlipayHK會於即日起至消費券有效期間獲減免交易費等。

陳茂波表示，政府在物色儲值支付工具營辦商時，考慮了一籃子因素，包括儲值支付工具的普及度、使用的方便程度、商戶覆蓋面，及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，亦已徵詢香港金融管理局的意見。有關儲值支付工具涵蓋本地零售、飲食及服務商戶分別約3萬至10萬家，認為市民可從上述營辦商中選取切合自身需要的儲值支付工具，以收取及使用消費券。

為鼓勵更多本地商戶參與計劃，政府已與各儲值支付工具營辦商商討便利及支援本地商戶使用電子支付系統的安排，各營辦商已同意盡量減免本地商戶，特別是中小企的安裝及使用相關支付工具費用，以及處理以消費券付款的手續費。陳又指，各營辦商亦會因應其運作模式及商業安排，把由消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者，並會舉辦各項推廣活動，鼓勵消費。