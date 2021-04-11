渠管播毒未停確診無望清零　專家料社交解禁難　通關更難

正當市民熱切期盼本地確診清零可放寬防疫禁令之際，卻再發現屯門友愛邨愛暉樓出現垂直播毒、累計6人染疫，同幢其他住戶更須送入檢疫中心。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(11日)在電台節目時表示，香港第4波疫情雖已近「水尾」，惟現時放寬社交距離限制仍有難度，近日屯門區再發現零星爆發，反映社區仍存在隱形傳播鏈，警告一旦疫情反彈，即使港府有意與內地通關或與外地商討旅遊氣泡亦不能成事。

疫情爆發至今，接連發現多幢大廈有渠管及垂直播毒問題，許認為這正正揭示本港舊式屋邨結構問題仍未解決，現時本地疫情漸露曙光、清零在望，敦促政府要更加小心地處理，以免確診數反彈。

談及供港新冠疫苗的安全性問題，許認為現時毋須引入第三款疫苗，當局可保留資源日後購買第二代疫苗。對於有報道指由英國研發的阿斯利康疫苗在歐洲出現血栓的異常事件，他認為情況罕見，推斷可能與部分年輕婦女使用避孕藥有關。