安心出行下載量僅377萬　1.9萬人收感染風險通知後檢測

港府自2月中強制食肆使用「安心出行」應用程式，該應用程式推出至今近5個月，創新及科技局長薛永恒今（11日）表示，現時下載量僅377萬，而參與計劃的公私營場地逾8.3萬個。另外，政府自2月底把接獲「安心出行」感染風險通知人士納入特定檢測群組，至今已有1.9萬人在收到通知後在社區檢測中心接受檢測，數字未計及以其他途徑如取樣本瓶或到私營化驗所等進行檢測的人士。

對於要求進入食肆或表列處所前需使用「安心出行」記錄行蹤，或登記顧客的個人資料，薛永恒強調引入這些安排，無非是為了提升市民對防疫抗疫的警覺性，養成記錄出行的習慣，在出現確診個案時更有效地協助衞生防護中心追蹤接觸者和進行流行病學調查，加快截斷傳播鏈，好讓香港早日戰勝疫情。

他又認為，使用「安心出行」只是舉手之勞，比起登記個人資料更為方便，用戶更可直接從程式中獲通知曾與確診者同時到訪某一場所，省卻自行比對，省時直接。

過去外界憂慮個人資料被收集，薛表示自「安心出行」推出以來，他與資訊科技總監辦公室同事不停向外解說，澄清不實資訊，釋除市民疑慮，強調下載「安心出行」應用程式後，毋須登記任何個人資料便可立即使用。