大灣區青年就業推出3個月　收5727份網上求職申請

政府於去年的施政報告推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵香港2019至2021年的大專院校畢業生到大灣區就業，月薪不低於1.8萬港元，政府會向聘請畢業生的企業派發每人每月1萬港元的津貼，為期最長18個月。勞工及福利局局長羅致光今日(11日)於網誌表示，計劃自1月8日推出以來，企業反應熱烈。截至本月7日，已有超過200間企業提供逾2,000個職位空缺，已收到5,727份網上求職申請。

截至本月7日，有275間企業提供逾2,000個職位空缺，其中過半數是創科職位。有關空缺經審核後已由勞工處陸續上載計劃專題網站，讓合資格青年申請。羅稱，由於求職者可以直接向參與計劃的僱主提出申請，因此整體求職申請有更多。

羅重申，粵港澳大灣區生產總值接近17,000億美元，是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，發展潛力巨大。特區政府會繼續推動青年到大灣區發展，民政事務局亦有一系列計劃，鼓勵青年到大灣區內地城市實習或創業，將視乎疫情發展，優化和擴大有關計劃。