紀律部隊助追蹤密切接觸者　張建宗指有效提升效率

本港新冠肺炎疫情反覆，政務司司長張建宗今(11日)於網誌表示，政府已特別加強追蹤密切接觸者方面的人手，衞生署衞生防護中心個案追蹤辦公室亦加快調查密切接觸者的工作，如在上月健身群組爆疫期間，他們在數天內成功阻止疫情反彈。他又感謝被借調至該辦公室的紀律部隊人員，指可提升聯繫追蹤效率。

張表示，對於近日本地確診病例數量一直維持在較低水平感到非常欣慰，證明政府多管齊下持續加強防疫措施及防止個案輸入的工作是有效。他又指，除了保持社交隔離措施並廣泛推廣檢測之外，政府亦特別加強接觸者追蹤方面的人手，強調這是切斷病毒傳播鏈的關鍵措施。

他感謝所有提供幫助的人員，包括從紀律部隊借調到個案追蹤辦公室的200位同僚，指他們的調查經驗有助提升聯繫追蹤的準確性和效率，同時亦可以令醫護騰出人手處理其他工作。

衞生署衞生防護中心於1月表示，在啟德社區會堂設立個案追蹤指揮中心，由警隊、海關及入境處等紀律部隊協助衞生署進行確診個案的密切接觸者追蹤工作。