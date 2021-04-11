瑪麗醫院130病人資料疑遭洩露　電郵傳送予20員工　院方致歉

瑪麗醫院出現病人私隱洩露疑雲，一名醫院手術室經理涉將130名公院私症病人資料，發送予20名該院及香港大學員工，但收件人與病人病情無關。院方回覆時確認相關事件，並指因有關員工考慮到文件只供內部參閱，電郵收件人均有職務需要知情，故文件並未作出加密，其後才發現附件隱藏病人資料，院方就事件表示歉意。

有傳媒報道，瑪麗醫院一名手術室經理在上月底發送有關手術室安排的電郵時，將一份附有約130名公院私症病人姓名、身份證號碼、由2017年至2021年的病歷、手術名稱等資料的電郵，發送予20名瑪麗醫院及香港大學員工，惟該電郵的手術安排只涉兩名病人，以及只須列出病人姓名、手術日期、時間等安排，其他病人及其身份證號碼、病歷等資料並不必要。

瑪麗醫院回覆時承認事件，並指有關員工考慮到文件只供內部參閱，而電郵收件人均有職務需要知情，因此文件並未作出加密。但部門其後發現，附件檔案隱藏約130項早前已完成的手術室使用紀錄，當中涉及病人英文姓名、性別、身份證號碼、簡單病症及手術名稱。

院方稱，雖然有關電郵屬於內部文件，但由於涉及多名病人的個人資料，已提醒員工在傳送相關資料時需要謹慎處理，遵從有關保障病人私隱的規定，包括按實際情況及需要加密處理涉及私隱的個人資料，亦要避免將不再適用的病人資料以隱藏方式保留在檔案內。

院方相信有關內部電郵並無於院外流傳造成資料外洩，但對於是次事件引致不安表示歉意；如有需要，亦會配合私隱專員公署的跟進。