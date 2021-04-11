僅4成食肆可電子支付　飲食業促豁免平台服務費助小店

為刺激經濟，政府斥資360億港元向合資格市民及新來港人士每人發放5,000元電子消費券，並在今（11日)公布4間儲值支付工具營辦商的名單，一如所料未有涵蓋信用卡公司。有飲食業界表示，現時只有3、4成食肆安裝電子支付服務，覆蓋不足，又預料計劃僅夠為業界止蝕，認為現時經濟氣氛差，政府應把計劃提前在夏天前推行，協助業界共渡難關。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，電子支付是大趨勢，商戶會樂意安裝，現時大概只有3、4成食肆有安裝電子支付服務，不足一半，期望政府可豁免平台收取商戶的費用。黃表示，對於「小型、地區性」的店舖或最難受惠，因未有足夠競爭力、店舖面積小等，沒有條件安裝。

黃又指，以往夏天業界每月可做90億元生意，惟現時經濟仍然疲弱，市民未有外出消費意欲，預計生意額只有70億元，他表示若飲食業可獲取電子消費券整體3成的生意，即近100億元，攤分5個月才僅僅填補虧蝕，希望政府盡早推出計劃。