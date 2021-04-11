民調指預算案不合格　團體斥政府對基層孤寒　促向失業人士派津貼

本港經濟受疫情衝擊，導致百業凋敝、失業率創新高，新一份《財政預算案》大幅減糖被指難紓民困。有組織今(11日)公布最新的調查結果顯示，受訪市民對預算案的評分僅得3.29分，在10分為滿分標準下屬「不合格」，當中有64%受訪者給予0至4分。該組織不滿政府耗數百億港元推出「保就業計劃」協助企業，但針對失業打工仔就只推出貸款計劃，狠斥政府「厚此薄彼」、「對基層孤寒」，促盡快設立短期失業援助計劃向貧窮家庭失業人士派發現金津貼。

今次調查由樂施會委託香港中文大學香港亞太研究所進行，在上月5日至17日成功以電話訪問1,003名成年市民，以了解公眾對預算案及支援失業等措施的意見。調查結果顯示，分別有78.9%及74%受訪者認為，預算案未能回應失業率高企問題及無助基層市民改善生活。對於預算案中提出設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，58.2%受訪者認為無助處理失業問題。更有85%市民認為失業潮仍會經歷一段時間，對香港就業前景失去信心。過去勞工及福利局局長羅致光每次被追問為何不設失業援助金時，均強調失業人士可申請綜援，惟調查就顯示有逾60%受訪市民不認同羅的說法，認為綜援未能協助失業者度過困境。

樂施會批評政府「對企業豪爽，對基層孤寒」，又指疫情已持續逾1年，基層市民長期失業，如申請政府設立的貸款計劃更要面對借貸壓力，質詢他們如何「啃得落」；亦有基層反映，憂慮未來無力還款，影響個人信貸紀錄，導致將來難以申請其他計劃，而大大降低申請意欲。

該會批評政府沒有接納意見，再次促政府設立短期失業援助，向住戶入息中位數50%以下的失業人士，每人發放不少於半年、每月5,000港元的現金津貼，預計援助方案僅涉24億港元、約8萬人受惠，強調所動用公帑遠較涉150億港元的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」及800億港元的「保就業計劃」為低。至於對就業不足市民的支援，樂施會促政府進一步下調在職家庭津貼最低工時要求，由72小時下調至36小時，讓任職散工及臨時工的工友可符合最低申請門檻。