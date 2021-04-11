教師兩周一檢缺配套支援　學界難以適從質疑防疫作用

新冠肺炎疫情肆虐多時，莘莘學子經歷停課、復課、網課，學習經歷大減。教育局大力鼓勵教職員做兩周一檢、接種疫苗，換取全校復課半日。多位教育界人士今日(11日)出席電視節目，批評政府一味鼓勵教師檢測及接種疫苗，卻無推出相應支援，令學界難以適從，亦有教師質疑兩周一檢能否確保學校安全。

教評會會長何漢權認為，難以要求每個老師都接種疫苗，但進行病毒檢測並非難事，疫情下，弱勢學生的學習經歷流失得最嚴重，因此全面復課刻不容緩。不過，政府只是一直鼓勵做檢測，卻不推出相關支援，他建議政府資助學校20萬港元，專款專用作檢測，例如20分鐘的快速測試。他又批評，考評局今年會安排隔離檢疫中的DSE考生在竹篙灣考試，卻需要提前幾天申請，又要安排教師到場監考，根本談不上支援。

教聯會副會長鄧飛表示，教育規例的確賦權教育局常任秘書長要求教師做健康檢查，但未有列明校長是否有此法定權力，命令教師檢測，他追問教育局多次都未獲回覆。此外，檢測相關的支援相當不足，他曾經試過交深喉唾液樣本樽，等了11天才收到結果，再加上教育局需要3個工作天審批，等於需要2星期。如果讓老師到檢測中心，又要批出公假。他亦同意要求教師注射疫苗不可行，甚至有教師因宗教、公共衞生理由，從不注射疫苗。

教協副會長田方澤則質疑，校園中除了教師，亦有學生，何以只要求教師兩周一檢，就能確保安全，當局從未就此提出實證，可見局方並不關心前線教師的聲音。