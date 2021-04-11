教師憂慮公社科只容唱好國家　質疑通識有害無實證

通識教育科將大幅改革，重新冠名為「公民及社會發展科」，今年9月於中四級推出，外界質疑新課程操之過急，且三分之二涉及國情。多位教育界人士今日(11日)出席電視節目討論，有教師質疑新課程難以讓學生全面認識國家，且增添前線教師的憂慮；有校長則認為舊通識科過於簡化國情，應著重有政策文本依循的內容，以教授準確的知識。

教協副會長田方澤憂慮，新課程令學生難以全面認識國家，不少前線教師憂慮能否放心教授國家負面的一面，因為很多時候都是教完，才被投訴。他強調，通識教育所強調的批判性思維，並非事事反對，而是有理有據地作出判斷，當局就算一直打壓通識科，指其煽動暴力、教壞學生云云，卻一直沒有進行全面研究，提出有科學根據的實證，證明通識有害，並不合理。

教聯會副會長鄧飛指，通識科重新冠名令大眾不再誤會新高中等於大學通識。新高中的通識科往往低估了國情的複雜性，例如三農問題相當艱辛，學習時必須抱有謙卑的心態，投入大量時間、學養，才能正確認識，但現行教育制度根本沒有這些空間。他又質疑，可能老師本身也不太熟悉這些議題。田方澤反駁，新課程大綱提及的一帶一路、十四五規劃亦相當複雜，鄧解釋指，這些國家政策起碼有文本讓教師依循，但三農問題等社會議題的文本則相當有限。

聖公會李求恩紀念中學校長賴炳華則憂慮，公民及社會發展科以極短的時間面世，但目前只有課程大綱，並無實際考評及課程設計，再加上今年有約50個校長將會退休，校方中高層未必了解新科目的推展。

此外，高中4個核心科目都會縮減課時，教育局認為此舉有助釋放壓力，又鼓勵學生讀多一個選修科目。鄧飛憂慮，空白的課時難以全數灌入核心科目，校方必須妥善規劃，以填滿課餘生活。田方澤質疑，學生本身是「4+2」，卻被鼓勵改為「3.5+3」，能否紓緩學習壓力成疑。教評會會長何漢權則反對增加選修科，認為應該把時間用來深化中文科學習，加強家國文化認同。