兒童醫院外遊樂場成熱點令病童難受　議員批政府規劃失當

近日毗鄰香港兒童醫院的啟德海濱長廊的兒童遊樂場成為港人到訪的新熱點，不少家長會帶子女到場休憩。不過，有人在社交平台上反映，因該公園人流變多，令交通擠塞，又指醫院病童看到外面的歡樂場景會感到難受，呼籲市民「比(畀)翻啲同理心出來」，還兒童醫院寧靜。有議員認為，事件因政府規劃失當，促政府規劃上「細心啲、人性化啲」。

有網民在社交平台指，近日有網絡紅人(KOL)大力宣傳該遊樂場，令附近人流增多，交通亦開始變得阻塞，眼見外面的歡樂氣氛更令病童及探病家長感難受，「當你地(哋)玩得開心時，可唔可以比(畀)翻啲同理心出來啊。」她又指，香港並非只有一個公園，但病童卻僅餘這一片風景可看，呼籲市民選擇其他公園。

議員葛珮帆指，為病童感到「淒涼」，亦認為事件引伸出兒童遊樂設施不足問題，令市民一窩蜂地湧到某些地方遊玩，引起市民爭執及分歧，促政府規劃上「細心啲、人性化啲」，坦言如政府一直被批評規劃失當，料會對施政有影響。

香港兒童醫院發言人稱，遊樂場所在的啟德海濱長廊屬於政府公共設施，並非醫院範圍，而院內亦設有「中央復康花園」供病童使用，並不對外開放，惟基於疫情下的感染控制措施，該花園現正關閉。院方在疫情期間一直盡量為他們安排符合感染控制措施的活動，包括派發禮物包及節日慶祝活動等。

康樂及文化事務署回覆指，該遊樂場由2月中開放，但由於該處是公共空間，沒有圍欄及閘門，故沒有設定開放時間，亦無法統計人流，「啲人鍾意玩就玩」，故現時暫沒有因應人流而更改其運作及地點的計劃。