土力處舉辦岩土創新科技論壇　促業界交流意見助本港成智慧城市

香港雨季一般由四月開始，暴雨有機會為大自然帶來破壞，透過使用應用創新科技，有助加強斜坡安全管理，防治山泥傾瀉。發展局局長黃偉綸今（11日）發表網誌指，土力工程處早前舉辦岩土創新科技論壇，提供平台讓業界就岩土工程應用創新科技交流意見，吸引約1,000名來自世界各地的科技人員、學者和業界人士參與，並鼓勵業界利用數碼技術，作為勘測和分析岩石節理（即石坡上裂隙）的常用工具，助發展香港成爲智慧城市。

土力工程處副處長（港島）張秉業指，論壇其中一個亮點為人工智能，而大數據是人工智能的主要動力。他續指，透過公開數據的規模和速度，對香港成為智慧城市至為重要。土力工程處目前有17類空間數據開放予公眾使用，包括三維激光遙感測量數據、已登記的人造斜坡、歷史性山泥傾瀉天然山坡資料等。

論壇亦討論了最近引入由波士頓動力公司硏發的機械狗。張秉業說，該公司負責人在論壇上介紹如何利用人工智能，「特訓」機械狗的活動能力，令它懂得辨識四周環境，避開樹木及障礙物，深入山泥傾瀉災場或工程人員難以到達的環境，在崎嶇山坡或惡劣環境中完成勘測。此外，機械狗身上亦配備了收集數據的儀器，配合5G傳送技術，能夠把現場拍攝得來的影像實時傳送，有助工程師分析數據，更快評估斜坡風險。

另外，土力工程處亦希望透過今次論壇，鼓勵業界利用數碼技術，作為勘測和分析岩石節理（即石坡上裂隙）的常用工具。在工程設計方面，土力工程師鄭嘉俊說，處方積極應用建築信息模擬（BIM）技術，以提高規劃和設計的準確性、靈活性及效率。他以香港仔石排灣一座泥石壩為例，介紹在工程設計階段，利用數碼化地理模型和地質數據，並分析斜坡的穩定性和評估泥石流的風險。鄭嘉俊指出，數碼化及自動化設計流程有助預先了解三維地形環境資訊，配合數位孿生（Digital Twin）技術，能夠讓工程師迅速改動設計，從而達到優化設計，改善工作流程。