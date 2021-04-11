傳Clubhouse用戶資料外洩　私隱公署正了解有否涉香港用戶

香港個人資料私隱專員公署今日(11日)表示，留意到有外電報道語音社交媒體平台Clubhouse用戶個人資料疑遭外洩，考慮到懷疑涉及的個人資料可能包括姓名、社交網站帳戶名稱及號碼等，私隱公署正聯絡Clubhouse了解受事件影響的人士是否涉及香港用戶及其個人資料。

私隱公署續指，會提醒Clubhouse如發現香港用戶受到影響，應盡快通知受影響用戶，以減低是次事件所產生的風險，亦會繼續跟進事件，並提醒用戶為保障個人資料私隱，應更換有關社交媒體及若有需要其他平台帳戶的密碼、啟用帳戶登入雙重認證功能、留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄、收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺。

繼早前有指社交媒體Facebook被指外洩多達5.33億個用戶個人資料，香港有逾293萬用戶受影響後，美國網絡安全新聞網站Cyber News上周六（10日）報道，美國語音社交平台Clubhouse有130萬名用戶資料被上載到一個黑客討論區，惟該公司暫未證實是否有用戶資料外洩。報道指，外洩資料包括用戶的名字、Twitter名稱、Instagram名稱、相片網址、追隨者人數、用戶關注人數與帳號創建日期等。