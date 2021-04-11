市民用電子支付多僅搭車　商戶憂手續費食水深　嘲政府「為做而做」

自政府宣布將分期派發5,000港元的電子消費券以來，各界對消費券龜速派發及用途諸多掣肘質疑甚多，而港府今日(11日)終公布電子消費券可使用的儲值支付工具，分別為「支付寶香港」、「八達通」、「Tap & Go拍住賞」及「WeChat Pay HK」。有市民稱平日雖有使用八達通，但只用以支付車資，甚少用作購物，坦言未有增加其消費意欲；亦有市民批評政府派發消費券時諸多限制，且對老人家來說不方便；有安裝電子支付平台的店家則期望消費券推出後，能略略帶動其營業額。

市民林先生表示，雖然有使用八達通及Tap & Go，但若要購買如iPhone等價值較高的產品時，電子支付仍難以使用，而且消費券限制較多，對不諳使用電子產品的老人家而言並不方便。同行的林先生則指平日僅用八達通「畀車錢」，如消費券限制購物用途，則無助增加其消費意欲，「如果佢(政府)目的係幫助市民，見唔到佢幫到幾多」。

對於其他熱門支付平台如PayMe等「落選」，李小姐表示較傾向使用PayMe，並指該平台用途較廣泛及較多人使用。相反，她指支付寶香港及WeChat Pay HK較少市民使用，Tap & Go則普遍性較低，而八達通通常只會用於交通，較少用來購物，批評政府選擇市民不常用的電子支付平台，只是「為做而做，無諗過市民需要啲乜」，根本無助刺激消費。

零售冷凍食品店負責人羅小姐表示，店內可以電子支付結帳，惟電子平台對每宗交易需收取店舖2至4%手續費，建議「直接(將消費券)換現金仲更加好」。她又認為，電子消費券雖「唔多唔少都幫到啲(生意)」，但仍要考慮是否真的有助吸引顧客，再決定是否再增設其他電子消費平台。