百年歷史火車卡修復後增冷氣機電視櫃　關注組批失真促恢復原貌

長近20米、高近5米、重量32噸，有百年歷史的313號蒸汽火車卡，於去年5月底，從長沙灣船廠運送到大埔鐵路博物館，並被譽為「香港史上最大型陸路文物運送項目」。政府其後耗資600萬港元進行修復，並於本月初在大埔鐵路博物館公開展出。然而，有鐵路關注組發現展出的火車卡，新增分體式冷氣機、現代化掛簾及電視櫃，猶如一架「現代化火車」，批評康樂及文化事務署不尊重舊式火車卡，亦未有尊重復修團隊。

Facebook群組「大埔交通」管理員指出，313號蒸汽火車卡至今已有百年歷史，然而復修後，發現車內加裝一排分體式冷氣機；為所有車窗都加裝現代化掛簾；並將原天花板風扇位置轉變成喇叭，同時拆走車頭位置的幾行座椅，改而安裝電視櫃，變成冷氣充足的「放映廳」。

關注組又稱，保育313號車卡屬於「更新香港鐵路博物館的常設展覽」撥款其中一環，旨在提供「更豐富的體驗，令詮釋展品的方法與時並進，妥善保存香港的文化遺產」，認為目前火車演變成現代化如同浪費公帑。關注組直言，一切加裝行為都應該符合文物保育「最小干預原則」，確保不會令文物失真，促館方盡快恢復車廂原貌，如有需要利用歷史車卡設置放映室等設施，亦應另覓更配合百年車卡文物價值的手法同設備。