童軍前高層疑鑽防疫規定漏洞　分開訂席於酒樓大排筵席

本港新冠肺炎疫情未止，惟有人仍漠視政府防疫規定，更在酒樓大排筵席。香港童軍總會一名前高層被指昨晚(10日)在尖沙咀香港童軍中心內的酒樓筵開34席，招待逾百人，並以多人訂席，以及聲稱並非辦晚宴的方式，意圖避過政府的規定。食物及衞生局回覆指，不會回應個別事件，並稱可向執行部門查詢。東網正向香港童軍總會及涉事酒樓查詢。

該名童軍前高層，被指昨晚於香港童軍中心內一間酒樓設榮休晚宴，全場有34席、劃分成5個區域，有逾百人參與。雖然酒樓前台放有紙張，寫明當晚屬該高層榮休晚宴，但酒樓職員否認有晚宴舉行、更辯稱場內都是「散座」；而訂位簿上亦寫有多名人士訂席的紀錄，每名人客訂5圍枱、每枱4人。

按現時政府規定，會址內的餐飲處所舉辦宴會活動時，人數在任何時間不得超過20人的限制。該名童軍前高層疑走「灰色地帶」、鑽防疫規定漏洞，以分開不同人訂席、聲稱並非辦晚宴的方式，避開政府規定、即會址內的餐飲處所舉辦宴會活動時，人數在任何時間不得超過20人的限制。