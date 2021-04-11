環團疑在東涌發現新品種飛蛾　望市民對昆蟲改觀

本港向來都被冠生物多樣化，最近在大嶼山疑似發現新物種。有環保團體今(11日)指，在大嶼山的東涌發現疑是新品種的飛蛾，而與草蜢、蒼蠅同種類的兩類別亦較以往錄得升幅。環團指由於以往的紀錄都是以蝴蝶、蜻蜓為主，所以市民對昆蟲及無脊椎類動物有誤解，以為牠們都是有害或有攻擊性，期望是次調查可令市民多關心居住環境周邊的生態。

香港戶外生態教育協會去年5至11月期間，在大嶼山進行共3輪以昆蟲及無脊椎類為主題的公民科學調查，邀請市民在愉景灣、梅窩、貝澳、水口、東涌、塘福、大澳等紀錄觀察到的昆蟲，並上載至供使用者上載生物觀察紀錄的網上平台。調查錄得超過700個不同物種，其中有一隻在東涌發現的灰白色飛蛾，名為Epipleminae sp. B，被本港蛾類專家指由於物種罕有，無法與其他物種作比對，需要再採樣進行分析，疑是新品種。亦有1至2個物種更加有可能是香港的首個物種紀錄，包括在梅窩發現的切葉蜂科小黃蜂。另外，調查又指蒼蠅的雙翅目與如的直翅目，在短短調查過程中分別佔過往近30%與22%。

香港大學生物科學學院博士蘇英健表示，一般紀錄是以蝴蝶及飛蛾的鱗翅目昆蟲為主，是因為大多人關注物種為哺乳類、蝴蝶，但關注甲蟲相對較少，而是次結果顯示生物類別分布較平均，而且在東涌、梅窩較城巿化的地區，依然發現很高價值的生物多樣性，認為市民需多關注居住環境周邊的生態，而政府在未來發展或牽涉梅窩、大壕、小壕灣，相信會有一定影響，認為不應忽略保育工作。