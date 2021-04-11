公營街市租戶申資助裝電子付款系統反應冷淡　政府被轟宣傳不足

新一份《財政預算案》公布向港人派發電子消費券，惟本港電子支付普及化方面，卻一直落後於內地及其他城市。在疫情肆虐下，政府為減低現金播毒的風險，去年底曾推出計劃向食物環境衞生署及香港房屋委員會轄下街市及熟食檔位租戶提供一次性資助，以安裝最少一種非接觸式付款系統。但根據政府文件，食環署及房委會在申請期間僅分別收到3,500宗及450宗申請，即只有約30%檔戶申請，曾被狠批宣傳不足導致反應冷淡。

政府在第三輪防疫抗疫基金下設立「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」，為有關租戶提供劃一5,000元的資助，可用於支付為顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費。計劃申請期由去年10月中開始，原定於去年11月底完結，惟因計劃推出後反應冷淡，當局一度延長申請截止期限至12月底，惟最後卻只有約30%檔戶選擇參與計劃。

食環署在今年2月向立法會提交文件，指部分街市檔戶對於接受或應用新科技的態度較為保守，例如擔心使用非接觸式付款的交易過程中，或會因出現錯誤而產生爭辯，甚或基於個人原因而未有提供非接觸式付款方法，令他們一般選擇以現金交易，以便處理現金流轉。

不過，由於計劃申請反應不似預期，當時不少議員批評政府的推廣工作未到位，又指已有不少私營街市推出相類計劃協助商戶安裝非接觸式付款系統，斥政府是後知後覺，只因疫情才推出措施，欠缺長遠方向及策略。