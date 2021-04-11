傳竹館員工不欲打疫苗將被停工 平機會稱「合理地需要」不違法

新冠肺炎未止，有被勒令停業多月的麻雀館，早前要求所有員工接種疫苗以爭取復業，而拒絕打針的僱員亦要獲醫生證明，否則需要停工休息，被指有歧視沒打疫苗人士的涉嫌。平等機會委員會指出，有關行為會否構成殘疾歧視，須視乎個別情況而定；若為保護公眾健康並屬「合理地需要」，即使該行為歧視沒接種疫苗的僱員，可能不屬違法。

據報有麻雀館負責人預計，港府或會放寬已接種疫苗市民的社交距離措施，故早前已要求所有員工接種疫苗，除非獲醫生證明不適合接種，則可改以每兩周檢測一次，期望可盡快復業。但若有員工因「怕死」拒絕接種，該負責人稱將安排有關僱員休息停工。

平機會回覆指，有否接種疫苗的僱員受到僱主不同對待，會否構成殘疾歧視，要視乎個別情況而定，若有關行為是為保護公眾健康、屬「合理地需要」，即使行為歧視沒打疫苗人士，亦可能不屬違法。平機會續指，僱主如推測沒接種的員工染疫，並在缺乏合理理由下給予較差的對待，則可能違反《殘疾歧視條例》。

平機會強調，由於不是所有人士均適宜接種新冠疫苗，僱主作出不同對待時，應考慮做法是否對公眾健康「合理地需要」，並顧及不適合接種疫苗的僱員的需要。