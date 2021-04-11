鐵線圍欄淪玩具　加裝膠擋板刻不容緩　市民斥港府佛口蛇心

漁農自然護理署早前於金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝棘線圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷。事件經東網連日報道後引起全城關注，紛紛炮轟署方虐待動物。雖然漁護署於上月25日「跪低」，將棘線圍網換成普通鐵線，但鐵線不足一周即斷裂，明顯難達保安用途。東網記者愛猴心切，連日到場視察，今日（11日）再見到大量猴子將鐵線當成玩具，時而坐下休息，時而借力搖曳。有市民批評港府聲稱保護動物，實則「佛口蛇心」，促考慮安裝透明膠板保護猴子才是上策。

東網建議漁護署改設透明膠製、每幅高2.5米至3米的垂直擋板作圍牆，並在擋板底部預留5厘米作去水位，保護猴子生活的自然空間。這款垂直擋板表面平滑，每幅有一定高度，猴子難以攀爬；擋板間有接駁口，更換容易，既透視到內外情況，又能做到保安用途，亦不會傷及猴子；而且有關物料可循環再用，更收環保之效。

記者今日視察發現，猴子依樣身手矯捷，借鐵線作休息和玩樂之用。市民陳先生與家人到公園探望猴子，批評早前漁護署安裝棘線影響野生動物生態，導致猴子受傷，形容港府「佛口蛇心」的保護猴子講法應盡快改變，並安裝透明膠板以保猴子安全。

另一市民陳小姐帶同半歲女兒參觀金山郊野公園，狠批政府「應做唔做」，建議有關部門可以安裝一些二維碼，方便市民更加了解金山郊野公園猴子的資料及背景，「而唔係裝啲無用棘線去傷害動物」。