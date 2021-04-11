Goji Studios炒近400員工　員工批無處理薪金及代通知金

連鎖健身中心Goji Studios踏入清盤程序，即使Goji Studios昨日回覆東網時指，已獲新投資者支持，旗下健身中心將如常運作，惟有指全公司近500名員工已有近四分之三員工被解僱。有被炒員工批評，Goji高層並無就員工薪金及代通知金作出安排，僅指有關事宜由清盤人負責，着員工有疑問向勞工處求助。

有被解僱的員工指，上周四（8日）收到由公司向員工發出的電郵，指示所有員工昨日（10日）回公司開會，對外則聲稱因清潔及檢查健身室通風系統，因而暫停健身室服務。於昨日會議中，近四分之三職員被發「大信封」，Goji Studios前線及後勤原本共有近500名員工，最後只炒剩100多人。

該名員工續指，在會議中高層曾向留職員工派「定心丸」，聲稱會繼續擴充，惟現時黃埔及銅鑼灣分店已先後停業，質疑擴充說法沒有根據，更指現時整個顧客服務部都被炒，即使有顧客投訴、希望退款，都只會投訴無門。

勞工處回覆指關注事件，並已提醒有關僱主在《僱傭條例》下的法律責任。受影響員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電熱線2927 6080查詢，或到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。

東網正就事件向Goji Studios查詢。