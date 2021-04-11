警冚觀塘非法賭檔拘65人　1男警涉經營賭檔被捕

警方近日發現一名警務人員涉嫌參與經營非法賭博場所，經主動調查後於昨日(10日)凌晨零時許突擊搜查觀塘觀塘道404號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

行動中，單位內3名男子(23至29歲)涉嫌「經營賭博場所」被捕，包括一名28歲男警，另外1男4女(18至35歲)涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。而47男10女賭客(18至54歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反禁聚令，人員已向他們作出拘捕或票控。被捕的男警獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到，並將會被停職。

警方在行動中檢獲20副啤牌、面值約12萬港元的籌碼、現金約48萬港元及一批賭具。案件交由西九龍總區重案組人員跟進。警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

新冠肺炎疫情持續逾一年，疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。