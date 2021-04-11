派消費券「天價」行政費6億　被轟無細節憂洩私隱

對於政府將向每名18歲以上港人派發5,000港元電子消費券，以刺激消費意欲、從而帶動本地經濟復甦，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億港元財政承擔，行政費用高達6.1億港元，被社會各界批為「天價」。政府今(11日)公布已甄選數家儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。有資訊科技界人士批評政府沒有提供詳細資料及系統是否可持續性，認為6億港元行政費並不合理，更可能令市民的個人資料洩露；有議員亦認為行政費比想像中高，計劃更未必達到政府預期的振興經濟效用。

政府料電子消費券計劃行政費涉款6.1億元，人均行政費達84.7元。財政司司長陳茂波曾解釋，計劃的行政費只是預算，因為仍要物色相關的儲值工具商商討，財經事務及庫務局局長許正宇亦曾表示會小心運用公帑，盡可能壓縮費用。

其實政府已有兩次派發現金作一次性紓困措施的經驗，政府於2018年推出「關愛共享計劃」，向合資格人士發放最多4,000港元，該計劃須經資產審查，亦設多個條件。「關愛共享計劃」共收到347萬宗申請，政府向300萬名合資格人士發放約110億港元，行政成本為3.11億港元，人均行政費為104港元。

至2020年，政府再向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬港元，預計措施可惠及約700萬人，涉及約710億港元開支，行政費約為3.6億港元，人均行政成本約51.4港元。去年政府曾料，預算行政費用達10億港元，亦會保存收集的資料及建立的系統，政府未來有相關計劃時可以重用。

雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪指政府希望透過電子消費券刺激消費、支援中小企，但卻沒有相關數據衡量政策效益，質疑政府如何令市民將消費券集中用於中小企。他又批評政府沒有解釋消費券系統在將來的持續性，若單單使用一次，達6億港元的行政費用未免極不合理，批評政府施政欠缺策略及遠見。他又認為政府既然動用6億港元行政費，應該將系統擴闊至車船優惠及長者乘車優惠等措施內，令日後使用八達通以外的支付方式的市民亦可以得到交通津貼。

陳擔心，八達通公司在處理電子消費券時可能出現不明朗因素，因為八達通的儲值從來都沒有限時，而是次使用量極大，認為系統未必穩健，認為政府應先作測試。他續指電子消費券更可能涉及個人私隱問題，指政府及儲值支付工具營辦商會擁有市民的個人資料，而其中八達通公司更曾售賣市民的個人資料數據，建議政府要加強規管及更新私隱條例。

立法會資訊科技及廣播事務委員會委員田北辰亦坦言，高達6億港元的行政費比他想像中多，指儲值支付工具營辦商在電子消費券計劃中亦有得益，認為營辦商應攤分消費券的行政費用。他續指，由於現時八達通公司稱會為新商戶免費安裝小型讀卡機，相信市民亦能於小商戶如街市商戶使用電子消費券。惟對基層市民而言，若消費券分開兩次派發，2500港元的消費券已等於一個月的日常開支，將未能達到政府希望振興經濟的目標。