13人接種疫苗後送院情況穩定　35歲男曾抽搐失知覺

疫苗接種計劃已開展一個半月，政府公布，昨(10日)共有13宗送院個案，其中10人已經出院，3人留院觀察，年齡介乎24至64歲，2人接種由內地生產的科興，11人接種由內地及德國研發的復必泰。其中一名留院觀察的35歲男子，接種首劑復必泰疫苗後出現抽搐及失去知覺，被送至伊利沙伯醫院治理，經治療後目前情況穩定，留院觀察。

13宗接種後送往醫院的個案，分別為4男9女。3名目前仍留院觀察人士，均為接種首劑復必泰疫苗，其中一名58歲女子於聖保祿醫院接種後，感到胸部不適；而47歲女子同樣在聖保祿醫院接種，因感胸部疼痛及原發性高血壓，兩人同樣被送至律敦治醫院。兩人情況穩定，需留院觀察。

年紀最大的為64歲男子，於伊利沙伯體育館接種第二劑復必泰疫苗，因高血壓送到律敦治醫院。另一名59歲女子則在龍琛路體育館接種首劑復必泰疫苗，其後因暈眩及高血壓送至北區醫院；她情況穩定，但經診症後不遵從醫生勸告自行出院。