單位暗營賭檔聚眾播疫　反黑元朗拘29人兼發告票

新界北總區反三合會行動組聯同元朗、大埔、屯門及邊界警區，昨日（11日）在新界北進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動。期間，元朗警區特別職務隊於元朗安寧路突擊搜查一個單位，搗破一個懷疑非法賭檔。一名33歲本地男子涉嫌「經營賭博場所」；單位內另外14男14女，年齡介乎31至73歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），遭警方發出定額罰款告票或檢控。

與此同時，元朗分區人員亦於區內加強巡查、宣傳及教育，並於元朗炮仗坊及谷亭街一帶，共發現7人沒有佩戴口罩，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），各人被罰款5,000港元。此外，元朗警區與食環署人員亦突擊巡查西菁街、鳳翔路、建業街及又新街一帶合共5間餐飲業務場所，沒有發現違例事項。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

警方呼籲市民繼續顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，切勿光顧違反防疫措施、違法營業的食肆。警方將會繼續採取情報主導的行動，突擊檢查各區食肆。