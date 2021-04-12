網絡釣魚騙案愈發猖獗　苦主被盜用信用卡或需承擔款項

不少港人均習慣使用信用卡於網上購物，根據香港金融管理局數字，去年第3季在市面流通的信用卡多達1934萬張，是香港人口逾兩倍，可見信用卡的流通程度。與此同時，信用卡盜用情況同樣猖獗，根據警方數字，今年1月案件已達54宗。在盜用信用卡個案中，亦涉「網絡釣魚」騙案，騙徒一般會透過電子通訊偽裝成某公司或個人，要求受害人按下連結、並輸入包括信用卡等資訊。有苦主表示，不但為被騙感羞愧、怕被人嘲笑，事後更要承擔起被盜的信用額，倍感壓力。

根據警方數字，去年有多達263宗涉及網上信用卡盜用的案件，而今年單單1月已達54宗、是超過去年總個案數字的2成。就網絡釣魚騙案中盜用信用卡的案件數字，警方指未有備存，但根據警方早前記者會資料，去年11月至今年2月，警方共收到120宗涉及假冒香港郵政釣魚騙案，損失共約221萬港元。另外，根據香港電腦保安事故協調中心的資料，網絡釣魚由2019年的2,587宗，上升至2020年的3,483宗，按年急增35%，可見網絡釣魚亦愈發猖獗。

苦主陳小姐(化名)今年2月收到假冒郵局電郵要求支付附加費，由於她之前確曾在郵局寄件，當時誤信郵件內容，於電郵內的連結輸入信用卡資料及一次性密碼付款，其後信用卡即被盜用，並遭簽帳4次，盜用信用總額達2.4萬港元。陳事後報警、並與發卡銀行聯絡，惟銀行表示，陳主動輸入信用卡資料，故需承擔相關款項。

陳坦言，事件令她備受精神及財政壓力，既怕事件曝光被人恥笑，自己亦無力向銀行償還整筆款項。而任職文員的她是一名單親媽媽，月薪僅逾萬港元，並要獨力撫養女兒，縱然銀行曾提議與她共同承擔款項，她支付當中三分之一即8000港元，她仍嘆這非小數目，暫時仍未與銀行達成共識，令她相當憂慮。陳表示已向金管局求助，本月內會有結果。

選舉委員會資訊科技界界別委員黃浩華指，若事主在連結中輸入信用卡號碼、以及卡後的3位數字安全碼，騙徒已可在無需一次性密碼的網站或商店消費。他提醒市民，要提高警覺，切勿輕易透露有關資訊。黃又指，坊間存在一些後台程序，可以駭進手機，即使有些信用卡消費需要一次性密碼，仍有機會透過駭入手機偷窺短訊得到。

就上述個案，律師梁永鏗則指，事主曾於連結中提供信用卡資料，涉人為疏忽，即使是不幸誤墮騙案，料仍需負擔相關費用。他續指，除非能證明事件亦涉銀行的保安問題，他提到以往事例，曾有駭客駭進銀行系統，盜用銀行用戶的資料到不同地方簽帳，因上述情況，並不涉及事主任何行為，是銀行保安問題，故事主就無需負擔任何費用。

金管局回覆指，一般而言，若未經授權交易是因為信用卡持卡人在不知情下被騙，而出現的話，持卡人不需為這些未經授權交易承擔責任。該局亦要求銀行須確保及時偵測信用卡欺詐活動，並採取適當行動，包括通知有關客戶和考慮暫停有關帳戶，就欺詐事件進行調查，及尋求警方協助。