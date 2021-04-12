何文田山坡現樹殺手菟絲子　恐釀塌樹危機

被稱為「樹木殺手」的寄生植物「菟絲子」在市區出現，恐慢性殺樹。何文田山道及衛里道交界的混凝土山坡上種滿了樹木植被，但多棵樹木的樹冠上爬滿了黃黃綠綠的「菟絲子」。有專家指，「菟絲子」會阻礙樹木吸收陽光進行光合作用，一旦缺乏營養樹木會枯死，變成慢性殺樹，枯樹長年未被清除，根部鬆脫，有機會釀倒塌危機。

山坡上種植樹木，根部抓實泥土可防止山坡水土流失，亦可以美化環境。惟在何文田山道及衛里道交界的混凝土山坡上，有一片樹木的樹冠層被黃黃綠綠的「外衣」覆蓋。建築署證實，斜坡上樹木上有攀藤植物「菟絲子」及無根藤寄生。攀藤植物會影響樹木生長及結構，一旦倒塌會危害山坡下的鐵路安全。

香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠指，「菟絲子」沒有樹葉，缺乏綠葉素，外觀似頭髮，莖的顏色呈黃和綠，或有紅點。「菟絲子」一般靠小鳥播種，但並非每種植物都適合它寄生，加上本港生物多樣性高，因此「菟絲子」未必會影響整片植被範圍，只會在適合寄生的植物上生長。

趙表示，有關照片顯示「菟絲子」纏繞樹木的情況嚴重。一般情況下，樹木遭遇強風或大雨，未能負荷重量，加上根部不紮實才有倒塌風險。而上述地點的樹木，因樹冠被「菟絲子」覆蓋，無法進行光合作用，可能因缺乏營養而枯萎，當根部無法抓緊泥土，便有倒塌危機。

樹木未必即時倒塌，但數年後仍有倒塌風險，故趙認為相關部門應盡快清理「菟絲子」。為防止蔓延至其他樹木，相關部門應剪走「菟絲子」，讓樹冠重新與陽光接觸，慢慢回復生長；或噴灑除害劑以抑壓「菟絲子」的生長因子，不讓它開花播種。

建築署回覆，該處人造斜坡上的樹木由該署負責保養，署方於本月6日視察，確定斜坡上樹木情況大致良好，但有攀藤植物菟絲子及無根藤寄生。署方將安排承建商於本月內為斜坡上的樹木進行護養工作，包括清除菟絲子及無根藤。該署承建商去年11月曾到該斜坡為樹木進行恒常護養工作，並清除菟絲子及無根藤。另有為上述斜坡作定期檢察。

港鐵回覆指，其維修團隊一直定期檢查鐵路沿綫的樹木，進行樹木管理及風險評估工作，監察樹木狀況，確保不會影響鐵路安全運作。至於報道提到該處山坡的樹木，雖然並不屬港鐵管理範圍，但由於也算位處鐵路附近，因此港鐵與相關政府部門一直保持溝通，亦會繼續留意情況，有需要時轉介部門跟進。