拖太耐錯過救市時機　電子消費券難助刺激消費

5,000元電子消費券終有進展，計劃派發的支付平台昨日揭盅，惟對於坊間關心的派發時間、是否須分5期發放等，仍未有定論，政府僅表示目標於暑假開始接受登記。有經濟學者質疑措施「拖太耐」，已錯過經濟最差、零售商最需要支援的時機；亦有零售工會批評措施「遠水不能救近火」，詳細使用方法又未明，籲政府有心幫忙的話應減少設限。

經濟分析師羅家聰表示，在肺炎疫情下，本港經濟最壞的時間應是去年，政府已錯失最應支援的時機，惟暑假才開始登記，加上計劃有限制，若如早前所定，每月派發1,000元，每日僅30多元，市民並不會因而增加消費，只會將日常生活的開支以消費券支付，然後將原有支出儲起，因此「無好強證據證明對刺激消費意欲有幫助」。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞亦指，措施「遠水不能救近火」，加上詳細使用方法仍未公布，市民想「大手」消費，購買家庭用品、電器，但每月僅獲發1,000元會使他們卻步。她續指，若政府有心幫助業界、市民，應將計劃設定更友善，而不是現時「又怕市民套現、又怕大使，船頭驚鬼船尾驚賊。」

不少市民批評5,000元電子消費券諸多限制，紛紛要求增加電子消費券的靈活性，即使大額消費也不會受阻，當局於2月曾表示，最終方案稍後敲定後會再公布，又指細節仍有微調空間，惟時至今日，計劃的其他細節仍未出台。