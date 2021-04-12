東方日報A1：$5000消費券拖到7月　天怒人怨

以刺激消費之名，政府在財政預算案中提到，將斥資360億元向每名18歲以上港人發放5,000元電子消費券，料在暑假前發放。政府昨日終於公布進一步的詳情，指已甄選4間儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括支付寶香港、八達通、香港電訊的Tap & Go拍住賞以及WeChat Pay HK，涵蓋13萬間商戶。雖然4個營辦商指會減免一定手續費，惟有小店負責人指以往手續費高至3%，生意額實在無法平衡；亦有業界人士指現時只有三、四成食肆安裝相關服務，批評所選營辦商覆蓋度低，變相計劃「泵水」大財團。至於長者或因不懂使用電子支付而未能受惠。

財政司司長陳茂波昨公布電子消費券的詳情，指有關計劃涉款360億元，可為今年經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用，政府將就消費券計劃設立「中央登記」系統，讓市民以電子方式登記，再挑選使用的平台，而每一張八達通卡或個人電子錢包，亦只能與單一登記掛鈎；為防止冒認或身份盜用。如市民挑選了八達通作登記，則毋須登記新卡或轉用個人八達通，其他平台則使用電子錢包操作。

陳指4間儲值支付工具營辦商涵蓋近3萬家本地零售飲食商戶及近10萬家服務商戶，望為參與商戶帶來商機；但消費券發放的期數、每期發放的金額及使用期限等仍在敲定細節，稍後公布。

雖然4間獲選營辦商表示會盡量減免本地商戶，特別是中小企的安裝及使用相關支付工具費用，以及處理以消費券付款的手續費，如八達通會減免本地中小企安裝裝置的費用，新商戶毋須繳付安裝或租機費用，又會豁免銀行帳戶資金轉帳費用直至計劃結束；拍住賞亦會豁免商戶租機月費等。

然而，有零售商認為未能受惠，經營糕點店的胡小姐指，曾經研究過安裝電子支付方式，惟「裝咗都無用，手續費抽得好犀利」，生意額無法彌補，故難以參與計劃。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華亦批評，除了八達通，其餘的營辦商較少港人使用，中小企根本未有考慮安裝；而八達通每次交易亦要收取2至3%行政費，對交易金額不高的小店而言，吸引力不大，「小店慳得一蚊得一蚊，如果交易金額本身唔高，可以畀現金，點解仲要透過第3方處理？」

林瑞華反問為何最多人用的支付手機電子轉帳應用程式PayMe卻不受理，認為最終電子消費券變相是令大財團受惠；指政府應規定指定商戶，否則欠針對性，令疫情下受打擊最大的商戶難以受惠。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時全港大概只有三、四成食肆有安裝電子支付服務，不足一半，期望政府可豁免平台收取商戶的費用。黃表示，對於「小型、地區性」的店舖或最難受惠，因未有足夠競爭力、店舖面積小等，故沒有條件安裝；又指現時經濟仍然疲弱，市民未有外出消費意欲，當局應提前推出計劃。

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