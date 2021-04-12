東方民調：禁飛令鬆綁　防疫恐前功盡廢

疫情肆虐香港逾一年，第4波更為時接近半年，反反覆覆，近日稍為回落，港府已急不及待放寬社交距離措施，又縮短部分外國人士入境隔離時期。專家警告變種病毒個案比例急升，港府應調整策略，外防輸入須做到滴水不漏，否則其他防控措施的成效都會付諸東流，有議員亦質疑放寬「禁飛令」恐讓防疫成果前功盡廢。

香港本地感染個案回落至低位，清零在望，但外地輸入個案會否引發新一波爆發，已成防疫最關鍵的一環。近月香港輸入個案普遍多於本地個案，而變種病毒愈演愈烈，惟港府仍沒有因應其他國家爆發變種病毒的情況而調整防疫安排，遲遲未對菲律賓、印度及巴基斯坦等高危地方宣布「禁飛令」，旅客只需坐完21日「疫監」就能走入社區。

港府未聽取專家經驗勸誡，調整對菲律賓等高危地區來客檢疫措施，更反其道而行，本月9日起，降低部分所謂低風險地區人士入境的隔離日數至14日，包括澳洲、新西蘭及新加坡等。面對全球各地的變種病毒，香港猶如大開中門。

此外，港府目前對爆出變種病毒的南非、巴西、英國及愛爾蘭實施禁飛，相關地區旅客若要來港，需要先轉到別的地方「過冷河」21日才能登機前往香港，連同抵港後的21日「疫監」，需共花42日才能走入香港社區。惟港府將於本月下旬，解除該4國「禁飛令」，屆時相關旅客僅需完成21日香港「疫監」。

呼吸系統科專科醫生梁子超警告，變種病毒個案比例急升，擔心變種病毒流入社區的風險愈來愈高。即使防疫的城牆牢不可破，但不斷有太多人攻入，始終有機會被突破，建議港府按菲律賓及印尼等地疫情，考慮暫停讓外傭入境，或施加額外條件，例如要求入境人士接種疫苗。

議員葛珮帆則稱，香港疫情仍未受控，憂慮放寬禁飛令會令變種病毒傳入社區，令防疫成果前功盡廢，促港府再三考慮是否需要放寬。她又指，印度疫情似有失控，認為港府應「長痛不如短痛」，對印度等高危地區實施「禁飛令」。