東方民調：南亞個案爆不停　港府反智難清零

香港新冠肺炎輸入個案來勢洶洶，近月來自南亞國家的輸入個案急增，不少患者更帶有變種病毒。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直斥，面對變種病毒壓境，反智港府不但遲遲未停飛高危地區，反而開始放寬入境防疫措施，形容是防疫穿窿，沒有吸取過去教訓，未做好外防輸入，擔心變種病毒隨時殺到，再觸發新一波疫情。受訪者又炮轟當局外防缺口未堵，個案一直難以「清零」，令香港雞毛鴨血，市民受盡折磨。

傳染力更強、感染後對身體影響更大的新冠變種病毒散播全球，很多國家失守，更有迹象壓境香港。香港近日錄得的新冠確診個案，以輸入個案較多，3月宗數較2月多約一倍，主要來自菲律賓、印度及巴基斯坦等國家，當中不少患者帶有變種病毒。尤其菲律賓近期疫情大反彈，有專家認為，港府應檢視近日由菲律賓抵港人士的確診比率，以及當中感染變種病毒人數，留意當地的檢測穩妥程度以及疫情的嚴重性，有需要應考慮暫停菲律賓人士來港，直到當地疫情緩和。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問429名18歲或以上市民，結果顯示，對於香港持續有輸入個案驗出變種病毒，58%受訪者憂隨時爆發新一波疫情；21%認為已響警號，威脅愈來愈大；14%直指變種病毒來勢洶洶。

港府對菲律賓等高危南亞國家遲遲未停飛，35%受訪者擔心變種病毒隨時流入社區；31%斥港府反應慢，拖字訣；29%批評當局防疫猶豫不決。

輸入個案勢兇，港府卻放寬澳紐星等低風險地區的檢疫限制，36%受訪者憂慮變種病毒恐有機可乘；30%轟港府防疫掉以輕心；23%斥當局做法反智。

本月下旬，港府將解除4個曾出現變種病毒國家的禁飛令，50%受訪者擔心，令防疫成果前功盡廢；24%直指，放寬入境等同防疫穿窿；19%更認為並非適當時機。

香港抗疫逾年屢錯失清零機會，過去曾因外國留學生回港引爆第2波，45%受訪者批評港府無吸取教訓；31%斥未做好外防輸入；17%更質疑當局，杜絕輸入個案束手無策。

港府不斷放寬收緊防疫措施，但卻未有做好邊境防疫工作，44%受訪者斥港府防疫缺口未堵，只識折磨市民；30%無奈指個案難以清零；21%轟令香港雞毛鴨血。

綜觀情況，大部分受訪者直斥，面對變種病毒壓境，港府仍掉以輕心，外防工作竟愈來愈鬆懈，是本末倒置，沒有吸取過去因輸入個案引致大爆發的教訓，港府反智做法恐令防疫成果前功盡廢。