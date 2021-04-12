公屋單位經營　學童居民爭升降機

各區補習社林立，除商場舖位及住宅可見其足迹，就連公屋單位亦可成為補習社，吸引不少邨內學童補習，不過，人流增加，卻引起居民不滿。有區議員直指，曾接獲街坊反映有關問題，希望房屋署能積極跟進。

網上討論區早前有人張貼圖片及討論，指東涌逸東邨有公屋單位疑經營補習社，每逢放學時間，便有10多名小學生同時進入一單位，有網民先質疑該租戶何以同時間生育多名年齡差不多的孩子，又指補習學生進入公屋是與居民「爭用」升降機，亦擔心增加傳播新冠肺炎病毒風險。

離島區議員方龍飛直指曾接獲逸東邨街坊反映問題，他亦親向有關補習學生的家長了解，有關家長亦承認是付費補習。他認為事件存在問題，首先是公屋單位不能作商業用途，其次是有傳播疫情風險，因為學生來自不同地方，萬一有人染疫，會增加追查難度，他已向房屋署反映事件，希望對方積極跟進。

房署發言人表示，逸東邨的單位涉用作補習社一事，該屋邨辦事處會留意並作跟進。發言人又稱將單位用作非住宅用途，如營商及貨倉等，屬濫用公屋行為，如證實租戶嚴重違反租約，該署可在不予警告下終止租約。