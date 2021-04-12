Dr.東：公院推電子派藥系統　助減少藥物過敏反應事故

在紙本藥單的環境中，護士及藥劑師難以閱讀醫生的遼草字跡，有可能導致派錯藥；醫生如要查閱或修改病人藥單，亦要親自到病房取得紙本藥物處方。為簡化及加快藥物處方系統，醫院管理局早年開始測試電子化的「住院病人藥物處方系統(IPMOE)」，發現系統有助減少7成已知藥物過敏反應事故，以及減少一半錯誤辨認病人事件。

公立醫院以往一直採用紙本藥物處方紀錄，即病人入院後，醫生會手寫處方藥物，並將藥單傳真至藥劑部門，再由藥劑師進行抄寫及核對，其後進行配藥、派藥等程序。惟此做法需面對難以翻查、閱讀困難及耗用紙張等問題。

醫管局開發的IPMOE系統會使用到「三寶」，即平板電腦、掃瞄器及標籤影印機。做法是由醫生以平板電腦在系統內處方藥物，藥劑師可在系統中查閱及核對資料，護士看到的病人處方紀錄已經由系統自動將藥物分類，並以標籤影印機列印藥物標籤。病人取藥時，護士掃描藥袋上的二維碼確定藥物種類後，會再掃描病人手上標籤確定身份。醫管局總行政經理(醫療信息)彭育華解釋，以往使用紙本藥單時，護士派藥須「逐格睇」手寫的藥單，現時透過系統可一目了然什麼時間、病人、藥物須處理。

另外，由於系統會自動識別藥物之間的反應，以及以二維碼識別病人，加上使用電子化系統後，藥劑師不須再按醫生處方抄寫藥單，故藥物方面的事故，包括已知藥物敏感事故，以及錯誤識別病人事故等,分別較使用系統前大減70%及55%，抄寫錯誤導致的事故更減至近乎沒有發生。

醫管局港島西醫院聯網副服務總監(質素及標準)陳穎思指，若以每年30萬次處方計算，如每次需時1分鐘，使用電子系統16日，換算可節省人手抄寫時間2年，以騰出更多時間照顧病人。IPMOE系統由2013年開始以瑪嘉烈醫院作首個試點，至今已擴展至逾30間急症及非急症醫院使用，以及有部分腫瘤科病房，已使用該系統安排較簡單的療程。

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