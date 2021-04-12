鄭文傑等13人聯署　促歐洲通訊衞星公司停播CGTN

英國駐港總領事館前職員鄭文傑，前年被指涉嫌在中國嫖妓遭拘留15天，內地官媒事後公布其認罪片段。已流亡海外的他與12人日前以「被中國強迫電視認罪受害者」的名義聯署，要求歐洲通訊衞星公司Eutelsat重新考慮，是否繼續轉播中國官媒中央電視台中文國際頻道CCTV4及中國環球電視網（CGTN）。

關注亞洲人權議題的非政府組織「保護衞士」發表聯署信，當中寫明中國勒索聯署者的供詞，剝奪其接受公正審判的權利。他們要求Eutelsat考慮，是否應繼續在道德上與中國同謀，傳播故意扭曲並通過酷刑獲得的訊息。信中又指出仍有多名受害者在獄中，甚至有人已被處決。

「保護衞士」又表示，受害者無法要求賠償，阻止以上情況的唯一方法是讓電視監管機構調查並採取措施，如澳洲公營廣播公司（SBS）在上月宣布，暫停轉播以上兩個媒體，等待人權審查。

除了鄭文傑外，聯署者包括中國異見律師包龍軍、江天勇，以及香港銅鑼灣書店瑞典籍老闆桂民海的女兒Angela亦有代父簽名。