電子支付收手續費帶來額外支出　販商：安裝誘因不大

政府將斥資360億港元向每名18歲以上港人發放5,000港元電子消費券，並已甄選4間儲值支付工具營辦商協助推行計劃，包括支付寶香港、八達通、香港電訊的Tap & Go拍住賞以及WeChat Pay HK。港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮今早(12日)在電台節目表示，電子支付工具過去會向商戶收取2%至3%的交易手續費，對利潤較低的小商戶造成較大額外支出，加上不少街市檔販較為年長，未能純熟應用新科技，部分攤檔如海鮮檔做生意時使用電子儀器亦不太方便，對他們而言安裝電子支付的誘因不大。

陳又指，營辦商雖同意在計劃下盡量減免安裝費和交易費，但部分商戶對此所知甚少，敦促政府加強宣傳，以增加電子支付對商戶的吸引力。資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，電子支付工具可趁此機會「造大個餅」，但就不同工具的市佔率而言，未必有太大影響。

批發及零售界議員邵家輝認為，4間營辦商同意盡量減免新客戶安裝費和交易費，過去無安裝相關電子支付工具的微小企或商戶，引入更多支付工具是有利無害。至於政府原擬分5期發放消費券，即每期1,000港元，邵相信政府在分期發放消費券的安排上更加彈性。惟他指出，即使政府將消費券分期發放，商戶亦會有策略應對，例如讓消費者進行大額消費時，可以分期付款或買現金券。